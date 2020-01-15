В 2021 году темп роста ВВП России должен быть выше общемирового - Путин

В 2021 году темп роста ВВП России должен быть выше общемирового. Не менее 5% должен составлять с этого года рост инвестиций в экономику, сказал Владимир Путин во время послания федеральному собранию.

В течение шести лет не будут меняться условия для бизнеса, заявил Путин. Нужно ускорить приятие так называемого "инвестиционного кодекса", считает глава государства. "За счет федеральных средств компенсировать регионам инвестиционные налоговые вычеты для бизнеса", - предложил президент.

"Экономике нужны длинные деньги. Это прямая ответственность Банка России", - заметил Путин, напомнив, что ЦБ должен заботиться о доступности кредитов.