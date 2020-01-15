27 Июля 2020
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Экономика В России
Наталья Сергеевна Никифорова учитель года 2009 (2009) | Фото:uim5.ru

Классные руководители с 1 сентября 2020 года будут получать доплату – не менее 5 тысяч рублей

Классные руководители в российских школах с 1 сентября 2020 года будут получать специальную надбавку из федерального бюджета в размере не менее 5 тыс. руб., сказал Владимир Путин во время послания федеральному собранию. При этом уже имеющиеся выплаты за классное руководство также будут сохранены.

Также глава государства призвал правительство и регионы соблюдать целевые показатели "майских указов" 2012 года и "не съезжать с темы".

Путин призвал ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, при этом в приоритетном порядке – в региональных вузах, где не хватает врачей, педагогов, инженеров. А со второго курса, по мнению президента, студентам надо дать возможность выбирать новые направления и программы образования.

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Классные руководители с 1 сентября 2020 года будут получать доплату – не менее 5 тысяч рублей

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Теги: классный руководитель, доплата, стимулирующие выплаты, образование, вузы



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