Пострадавшая за сделанный в Сети репост Чудновец написала "донос" на журналистов, обвинив их в экстремизме

Уроженка Курганской области, осужденная (и впоследствии оправданная) по делу о репосте видео, на котором запечатлено насилие над ребенком, Евгения Чудновец написала жалобу в Роскомнадзор на журналистов "66.ру". По мнению Чудновец, публикация издания об "улице разбитых фонарей" в сквере за Оперным театром пропагандирует вандализм.

Материалы будут переданы в прокуратуру.

В полемике с корреспондентом Накануне.RU Чудновец обвинила журналистов ни много ни мало в разжигании протестов.

"Журналистика должна нести правдивую информацию в первую очередь. Они же заявили, что фонари бьют из протеста, хотя доказательств этому нет. Они сами этот протест придумали, название дали, сами его подкрепили табличками. А по факту это порча имущества, купленного на деньги налогоплательщиков", - написала она.

При этом женщина добавила, что она, дескать, "не разбирается в доносах и никакого отношения к ним не имеет".

В редакции издания "66.ру" заявили, что не знают, кто такая Чудновец.

"Мы уверены в своей правоте. Не очень знаю, кто такая Чудновец. Кормить ее своим вниманием мы не будем. Она как гражданин России имеет право написать заявление. Роскомнадзор передает его в прокуратуру. Не думаю, что для нас это будет иметь какие-то последствия", - прокомментировал ситуацию директор издания 66.ру Богдан Кульчицкий.

Напомним, что несколько дней назад вандалы разбили фонари в недавно отреставрированном сквере за Оперным театром. Журналисты "66.ру" для привлечения внимания к проблеме разместили на месте происшествия табличку с остроумным названием "Улица разбитых фонарей имени Высокинского". Однако мэрия шутку не оценила и подала в суд на издание.