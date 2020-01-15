Пострадавшая за сделанный в Сети репост Чудновец написала "донос" на журналистов, обвинив их в экстремизме

27 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Здесь http://remont.youdo.com/interior/rooms/livingroom/size/diz/16m/, в Москве.
Услуги на YouDo: http://remont.youdo.com/building/zabor/vorota/stoimost/, варианты >>
Строительство фундамента на http://remont.youdo.com/building/zabor/fundament/.



Общество Свердловская область Уральский ФО
Разбитые фонари в сквере за Оперным театром в Екатеринбурге (2020) | Фото: vk.com/inburg

Пострадавшая за сделанный в Сети репост Чудновец написала "донос" на журналистов, обвинив их в экстремизме

Уроженка Курганской области, осужденная (и впоследствии оправданная) по делу о репосте видео, на котором запечатлено насилие над ребенком, Евгения Чудновец написала жалобу в Роскомнадзор на журналистов "66.ру". По мнению Чудновец, публикация издания об "улице разбитых фонарей" в сквере за Оперным театром пропагандирует вандализм.

Материалы будут переданы в прокуратуру.

В полемике с корреспондентом Накануне.RU Чудновец обвинила журналистов ни много ни мало в разжигании протестов.

"Журналистика должна нести правдивую информацию в первую очередь. Они же заявили, что фонари бьют из протеста, хотя доказательств этому нет. Они сами этот протест придумали, название дали, сами его подкрепили табличками. А по факту это порча имущества, купленного на деньги налогоплательщиков", - написала она.

При этом женщина добавила, что она, дескать, "не разбирается в доносах и никакого отношения к ним не имеет".

В редакции издания "66.ру" заявили, что не знают, кто такая Чудновец.

"Мы уверены в своей правоте. Не очень знаю, кто такая Чудновец. Кормить ее своим вниманием мы не будем. Она как гражданин России имеет право написать заявление. Роскомнадзор передает его в прокуратуру. Не думаю, что для нас это будет иметь какие-то последствия", - прокомментировал ситуацию директор издания 66.ру Богдан Кульчицкий.

Напомним, что несколько дней назад вандалы разбили фонари в недавно отреставрированном сквере за Оперным театром. Журналисты "66.ру" для привлечения внимания к проблеме разместили на месте происшествия табличку с остроумным названием "Улица разбитых фонарей имени Высокинского". Однако мэрия шутку не оценила и подала в суд на издание.

Разбитые фонари в сквере за Оперным театром в Екатеринбурге(2020)|Фото: vk.com/inburg

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Пострадавшая за сделанный в Сети репост Чудновец написала "донос" на журналистов, обвинив их в экстремизме

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Евгения Чудновец, 66.ру, скандал, мэрия Екатеринбурга



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.01.2020 15:12 Мск "Улица разбитых фонарей": мэрия Екатеринбурга подает заявления в полицию на журналистов и вандалов
Ранее 09.01.2020 09:29 Мск В Екатеринбурге вандалы вновь орудовали в сквере за Оперным театром
Ранее 19.12.2019 14:54 Мск В сквере за Оперным театром Екатеринбурга завершились ремонтные работы
Ранее 18.12.2019 14:25 Мск Благоустройство сквера у Оперного в Екатеринбурге обещают завершить до конца этого года
Ранее 04.12.2019 14:36 Мск В Екатеринбурге не справились с благоустройством сквера у Оперного: подрядчика ждут санкции
Ранее 14.11.2019 14:32 Мск Прокуратура выяснит, почему работы по благоустройству Екатеринбурга отстают от графика
Ранее 14.10.2019 12:41 Мск "Подрядчик расправляется с деревьями": в Екатеринбурге заявили о нарушениях при благоустройстве сквера за Оперным
Ранее 07.10.2019 11:47 Мск "Не справляются, срывают сроки". Высокинский уволил руководителей МУП "Благоустройство" из-за ремонта сквера за Оперным
Ранее 18.07.2019 13:25 Мск Вандалы вновь побили новые светильники в сквере у Оперного театра в Екатеринбурге
Ранее 07.05.2019 12:36 Мск Каменных львов в сквере за Оперным театром в Екатеринбурге демонтировали, ограду снесли бульдозером. "Вернут красивыми и отреставрированными"
Ранее 22.03.2019 08:26 Мск Власти Екатеринбурга планируют благоустроить сквер за Оперным и часть набережной Исети до августа
Ранее 10.01.2019 13:05 Мск В Екатеринбурге открыли сквер имени Попова, где укладывали плитку под палаткой с огнём
Ранее 28.12.2018 13:01 Мск В неотремонтированных с лета скверах Екатеринбурга плитку кладут под палаткой с огнём
Ранее 03.12.2018 12:38 Мск Ноу-хау мэрии? Благоустройство скверов и набережной в Екатеринбурге оставили на зиму
Ранее 27.11.2018 09:29 Мск "Начали в сентябре, а закончат в морозы". Депутат гордумы Екатеринбурга высказал недовольство благоустройством скверов

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров