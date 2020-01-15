Путин поручил обеспечить горячим питанием всех учеников с первого по четвертый класс

Президент РФ Владимир Путин призвал обеспечить всех учеников с первого по четвертый класс качественным горячим питанием в школе.

Это необходимо сделать во всех школах по всей стране не позднее 1 сентября 2023 года. В учебных заведениях, которые технически готовы к такому нововведению, это надо сделать уже с 1 сентября текущего года, заявил он в ходе послания Федеральному собранию.

"Все должны себя чувствовать в равных условиях, - пояснил Путин. - Для нашего общества это чрезвычайно важно".

На данную меру будут направлены средства из трех источников: федерального, регионального и местного.

Ранее свердловский депутат предложила отменить школьникам начальных классов бесплатное питание. Резонансное высказывание Елены Дерягиной прозвучало 6 февраля на комиссии по развитию образования, где обсуждался вопрос школьного питания. Свою позицию депутат объяснила тем, что многие школьники приносят свою еду, а школьные обеды выбрасывают в отходы. Она отметила, что в других регионов такого нет и предложила оказывать помощь адресно, чтобы увеличить школьные обеды для детей-инвалидов и детей из многодетных семей.