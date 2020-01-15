27 Июля 2020
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Могила на Широкореченском кладбище города Екатеринбурга (2020) | Фото: Кирилл Говорухин

В Екатеринбурге человека похоронили в могиле прямо посреди дороги

Конфликт, начавшийся несколько лет назад на Широкореченском кладбище Екатеринбурга, сегодня получил продолжение.

Напомним, в 2018 году поворот на кладбище с улицы Соболева перекрывали строительными плитами, а затем установили полноценный бетонный забор. Собственник данного земельного участка Кирилл Говорухин рассказывал, что к расположенным там объектам стало невозможно проехать и проблематично пройти. По его словам, так его вынуждают сворачивать бизнес, перегородив подъездные пути к объектам хозяйственной деятельности.

На этой неделе история получила неожиданное продолжение. Как рассказал Накануне.RU Говорухин, вчера подогнали трактор и стали ломать эту дорогу отбойным молотком, чтобы подготовить место под захоронение.

Могила на Широкореченском кладбище города Екатеринбурга(2020)|Фото: Кирилл Говорухин

"Собираются там кого-то захоронить. Не представляю с точки зрения морали, как это можно делать, но работники муниципального предприятия (МКУ "Служба городских кладбищ", - прим.) о морали думают крайне редко. Представьте, когда снег растает, там будет могила посреди асфальта", - рассказал собственник участка.

По его словам, сегодня утром на месте будущей могилы появилась табличка... с его собственным именем и датами рождения и "смерти".

Могила на Широкореченском кладбище города Екатеринбурга(2020)|Фото: Кирилл Говорухин

"Они предупреждали об этом", - прокомментировал ее Говорухин.

Впоследствии, по его словам, в могиле похоронили некоего пожилого мужчину 1930 года рождения, у которого, по всей видимости, не оказалось никаких родственников.

"Сделали все буквально за полчаса. Это кощунство какое-то. Ну, бог им судья", - отметил он.

Кирилл Говорухин уточнил, что 13 января этого года состоялось решение суда о производстве новой землеустроительной экспертизы для организации проезда к базе, а уже на следующий день, 14 января, работники кладбища вырыли могилу посередине дороги.

Могила на Широкореченском кладбище города Екатеринбурга(2020)|Фото: Кирилл Говорухин

"Дорога обеспечивала жизнедеятельность базы. Чтобы не воевать каждый раз, они решили могилами захоронить всю эту дорогу, которую мы строили и содержали. Что теперь? Мы обратились в суд, приложили фотографии. Я думаю, что суд отреагирует соответствующим образом. Потому что, во-первых, это злоупотребление правом, ну а с моральной точки зрения... Самое неприятное в этой ситуации, что все это делается муниципальными служащими. Это не какая-то контора "купи-продай" или компания, которая пытается урвать что-то на ритуальном рынке. Это работники муниципального предприятия", - заключил Говорухин.

В МКУ "Служба городских кладбищ" Накануне.RU заявили, что ситуацию может прокомментировать лишь руководство. Но в приемной учреждения сообщили, что начальника Константина Калашникова сегодня нет на месте.

Мы будем следить за дальнейшим развитием ситуации.

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В Екатеринбурге человека похоронили в могиле прямо посреди дороги

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Теги: кладбище, конфликт, Екатеринбург



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