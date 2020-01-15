В Екатеринбурге человека похоронили в могиле прямо посреди дороги

Конфликт, начавшийся несколько лет назад на Широкореченском кладбище Екатеринбурга, сегодня получил продолжение.

Напомним, в 2018 году поворот на кладбище с улицы Соболева перекрывали строительными плитами, а затем установили полноценный бетонный забор. Собственник данного земельного участка Кирилл Говорухин рассказывал, что к расположенным там объектам стало невозможно проехать и проблематично пройти. По его словам, так его вынуждают сворачивать бизнес, перегородив подъездные пути к объектам хозяйственной деятельности.

На этой неделе история получила неожиданное продолжение. Как рассказал Накануне.RU Говорухин, вчера подогнали трактор и стали ломать эту дорогу отбойным молотком, чтобы подготовить место под захоронение.

"Собираются там кого-то захоронить. Не представляю с точки зрения морали, как это можно делать, но работники муниципального предприятия (МКУ "Служба городских кладбищ", - прим.) о морали думают крайне редко. Представьте, когда снег растает, там будет могила посреди асфальта", - рассказал собственник участка.

По его словам, сегодня утром на месте будущей могилы появилась табличка... с его собственным именем и датами рождения и "смерти".

"Они предупреждали об этом", - прокомментировал ее Говорухин.

Впоследствии, по его словам, в могиле похоронили некоего пожилого мужчину 1930 года рождения, у которого, по всей видимости, не оказалось никаких родственников.

"Сделали все буквально за полчаса. Это кощунство какое-то. Ну, бог им судья", - отметил он.

Кирилл Говорухин уточнил, что 13 января этого года состоялось решение суда о производстве новой землеустроительной экспертизы для организации проезда к базе, а уже на следующий день, 14 января, работники кладбища вырыли могилу посередине дороги.

"Дорога обеспечивала жизнедеятельность базы. Чтобы не воевать каждый раз, они решили могилами захоронить всю эту дорогу, которую мы строили и содержали. Что теперь? Мы обратились в суд, приложили фотографии. Я думаю, что суд отреагирует соответствующим образом. Потому что, во-первых, это злоупотребление правом, ну а с моральной точки зрения... Самое неприятное в этой ситуации, что все это делается муниципальными служащими. Это не какая-то контора "купи-продай" или компания, которая пытается урвать что-то на ритуальном рынке. Это работники муниципального предприятия", - заключил Говорухин.

В МКУ "Служба городских кладбищ" Накануне.RU заявили, что ситуацию может прокомментировать лишь руководство. Но в приемной учреждения сообщили, что начальника Константина Калашникова сегодня нет на месте.

Мы будем следить за дальнейшим развитием ситуации.