27 Июля 2020
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Общество В России
Послание Владимира Путина Федеральному собранию (2020) | Фото: youtube.com

Путин: Программу маткапитала распространят на первого ребенка и продлят до 2026 года

Президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию рассказал о ряде новшеств, связанных с маткапиталом.

Его не только продлят до 2026 г., но и увеличат ещё на 150 тыс. руб. Общий размер для семьи с двумя детьми составит 616 тыс. 617 руб. и в дальнейшем он будет ежегодно индексироваться. В увеличенном размере он будет выплачиваться и тем семьям, в которых первый ребёнок уже родился.

После рождения третьего ребёнка государство погасит 400 тыс. руб. по ипотеке.

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Путин: Программу маткапитала распространят на первого ребенка и продлят до 2026 года

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Теги: Путин, маткапитал



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Ранее 25.01.2020 18:50 Мск Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявок на распоряжение средствами материнского капитала

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