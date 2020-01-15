Путин: Программу маткапитала распространят на первого ребенка и продлят до 2026 года

Президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию рассказал о ряде новшеств, связанных с маткапиталом.

Его не только продлят до 2026 г., но и увеличат ещё на 150 тыс. руб. Общий размер для семьи с двумя детьми составит 616 тыс. 617 руб. и в дальнейшем он будет ежегодно индексироваться. В увеличенном размере он будет выплачиваться и тем семьям, в которых первый ребёнок уже родился.

После рождения третьего ребёнка государство погасит 400 тыс. руб. по ипотеке.