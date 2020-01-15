27 Июля 2020
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дду, комарова, детский сад, ясли, дети (2020) | Фото:пресс-служба администрации Нижневартовска

Семьи с детьми от 3 до 7 лет будут получать ежемесячное пособие - Путин

Семьи с детьми от 3 до 7 лет, где доход не превышает одного МРОТ на человека в месяц, будут получать ежемесячные выплаты, сказал Владимир Путин во время ежегодного послания федеральному собранию.

По его словам, в среднем пособие составит 11 тыс. руб. Для получения пособия нужно будет подать заявление и указать официальный доход, сделать это можно будет и через интернет. "Когда ребенку исполняется три года – сейчас выплаты прекращаются. Семья часто попадает в сложную финансовую ситуацию. Мамам бывает трудно совмещать уход за детьми и работу. Детишки знакомятся с вирусами, часто болеют", - объяснил ситуацию Путин.

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Семьи с детьми от 3 до 7 лет будут получать ежемесячное пособие - Путин

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Теги: послание президента, владимир путин, пособия



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