Путин: Россия должна добиться устойчивого роста демографии к 2025 году

Президент Владимир Путин начал ежегодное послание Федеральному собранию с темы демографии.

От того, сколько детей родится в российских семьях, зависит многое, подчеркнул президент.

По словам президента, страна вступила в очень сложный демографический период. "Нам удалось в какой-то момент выйти на естественный прирост населения, - сказал Путин. - Но сейчас число рождения вновь падает, семьи создают люди, рожденные в 90-х".

Суммарный коэффициент рождаемости в 2019 году составил 1,5, что для нашей страны мало, подчеркнул президент.

К середине наступающего десятилетия Россия должна добиться устойчивого роста демографии, к 2024 году необходимо добиться коэффициента 1,7. Для этого нужно разбираться, с какими трудностями сталкивается многодетная семья, заключил Путин.