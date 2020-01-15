В регионах поддержали инициативу о запрете продажи петард несовершеннолетним

В России могут запретить продажу петард несовершеннолетним, с таким предложением выступил депутат Госдумы глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов. Парламентарий отметил, что новый год многие дети встречают в больницах, поскольку получают травмы из-за неправильного обращения с пиротехникой, которую им бесконтрольно продают. Как выяснил корреспондент Накануне.RU, инициативу поддерживают в регионах.

В поддержку запрета выступил депутат югорской окружной думы Виктор Сысун.

"Я бы поддержал такую инициативу, это взрывоопасные вещества и их реализация должна быть только лицам старше 18 лет", - высказал Накануне.RU мнение народный избранник.

С начала года в разных регионах страны уже произошли десятки случаев травмирования людей и животных из-за взрыва петарды. В Челябинской области десятилетнему мальчику взрывом петарды оторвало три пальца на правой руке. По предварительным данным, один палец серьезно поврежден, его могут ампутировать, два других пытаются спасти врачи-травматологи. Как сообщают в региональном СКР, петарду ребенок купил самостоятельно в торговом павильоне. Он поджег ее и она взорвалась у него в руке.

В Пермском крае 14-летний подросток получил контузию глаза: взрывал петарды рядом с домом и одна взорвалась у его лица. В Березниках петарду бросили в окно многоквартирного дома и повредили имущество. Причем, далеко не всегда травмы получают сами "взрывники". Известны случаи, когда группы детей кидали зажженную петарду в кого-то из своей компании, в случайных прохожих, в коляски или в животных. Многие прохожие в соцсетях жалуются, что чувствуют себя, как минимум неуютно, когда вынуждены проходить мимо толпы "неадекватных подростков", для которых "напугать или травмировать кого-то - развлечение".

Один из самых резонансных случаев произошел в этом году в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. Как сообщает "Комсомольская правда", в канун новогодних каникул группа скучающих подростков решила себя развлечь взрыванием петард. Забавляться пиротехникой ищущая приключений компания отправилась на железную дорогу. Когда им надоело устраивать взрывы вхолостую, дети устроили настоящую расправу над уличными щенками. Свидетелями шокирующей сцены стали случайные прохожие, описавшие дальнейшие события в соцсетях. Подростки зажигали пиротехнику и бросали голодным собакам. Один из псов взял смертельно опасный предмет в пасть и тут же раздался мощный хлопок, сменившийся жалобным воем собаки, получившей сильное повреждение нижней челюсти. Местные жители также уверяют, что пришедшие в возбуждение школьники бросали петарды и в людей, а также поливали отборным матом всех, кто пытался их остановить. Пострадавшего щенка неравнодушные люди доставили в ветеринарную клинику, врачи которой буквально собирали челюсть собаки по частям.

"Наша фракция поддержала бы эту инициативу. Даже на упаковках с петардами и фейерверками, которые сертифицированы, говорится, что пускать их можно только под контролем совершеннолетних, либо только взрослым. Потому я лично поддерживаю эту инициативу. Если это спустится с федерального уровня, будет спрашиваться мнение регионального органа, то наша фракция поддержит это решение", - прокомментировал Накануне.RU инициативу депутата Госдумы парламентарий Пермского края Олег Постников.

Отметим, что петиция с призывом запретить петарды появилась в том числе на сайте change.org. Она обращена к президенту РФ Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву и спикеру думы Вячеславу Володину. Автор петиции в принципе требует запретить ввоз, производство и продажу петард в России, "чтобы оградить страну от ежегодных трагедий".

Автор обращения подчеркивает, что ежегодно тысячи людей, среди которых значительную долю составляют дети, получают серьезные травмы и даже умирают из-за нарушения техники безопасности или использования некачественной пиротехнической продукции.

"Петарды - это довольно новая для России разновидность пиротехники, весь эффект которой, по своей сути, носит хулиганский характер и не имеет ничего общего с праздником. Искусственное создание внезапных резких звуков в жилых кварталах, тем более в ночное время, представляет из себя явное неуважение к обществу, а широкая доступность пиротехнических средств с большой взрывной мощностью приводит к массовым трагедиям как среди людей, так и животных. Почему мы должны каждый год закрывать глаза на тысячи жертв и безнаказанное хулиганское поведение, часто попадающее даже в рамки уголовного кодекса?" - говорится в тексте обращения.

Отметим, что в настоящий момент петицию подписали более 84 тыс. человек.

Впрочем, не все парламентарии единодушны в этом вопросе. Депутат заксобрания Челябинской области области Ольга Мухометьярова считает, что запретом ничего не добиться, и что интерес у мальчиков к пороху, к взрывам - обычное явление. По мнению народной избранницы, решать эту проблему следует другим образом.

"В данном случае нужно идти по пути обучения нашего подрастающего поколения мерам безопасности. Даже запретив продажу петард мы не ограничим детей от этих видов товара. Будут взрослые покупать, дети будут дома брать. Здесь только обучение мерам безопасности. Видео показывать, что это опасно для жизни, здоровья. Пальцы отрывало и в моем детстве. И тоже мальчишки брали вещества, а потом крайними оставались учителя химии, у которых были сворованы эти химические реагенты. Понимаете - это мальчишки. У нас нет безопасных предметов вообще. Акцент надо делать на том, чтобы обеспечить безопасность. Если смотреть исключительные случаи, когда дети проявляют жестокость... В Челябинской области был случай несколько лет назад, когда мальчики изнасиловали палкой девочку маленькую. Но это же не норма человеческой реакции? Мы же не запретим сексуальные отношения из-за того, что кто-то взял палку и изнасиловал ребенка", - высказалась парламентарий.

Она отметила, что главная проблема в воспитании детей - детей необходимо учить воспринимать другие формы жизни: растения, животных, чтобы у них и не возникло мысли затолкать взрывчатое вещество в пасть собаке.

"Это просто проявление агрессивности и какой-то властности. Сегодня мы действительно видим рост преступности. В следственном изоляторе сегодня 18 подростков ждут вынесения приговора в рамках уголовного кодекса. Из них четверо - в возрасте до 15 лет, которые проходят по тяжким статьям. Можно кого-то посадить, кого-то наказать, но пока не будет комплексного воспитания подрастающего поколения, определенной идеологии, это будет возникать. А то, что мальчишки интересуются взрывчатыми веществами, оружием - это было всегда. Просто нужно понять, что им это интересно и соответствующие опыты проводить в лаборатории", - выразила мнение депутат.