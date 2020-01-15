От главы Челябинска потребовали решить вопрос с разрушающимся пристроем к школе

Прокуратура потребовала от главы Челябинска Натальи Котовой решить вопрос с разрушающимся пристроем у здания школы №151.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, строительство пристроя началось в 1999 г., а в 2000 г. было приостановлено на уровне второго этажа. В 2007 г. было проведено обследование здания и сделаны выводы о необходимости принятия незамедлительных мер для предотвращения дальнейшего разрушения.

Однако меры для предотвращения разрушения здания так и не были приняты. Кроме того мэрией города и собственником не дана оценка влиянию разрушающегося пристроя на конструктивные элементы основного здания школы.

Прокуратура внесла в адрес главы города представление с требованием решить вопрос с пристроем.