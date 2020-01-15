27 Июля 2020
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Происшествия Челябинская область
регистратура (2018) | Фото:Накануне.RU

В детской поликлинике Магнитогорска детям-инвалидам не давали положенных бесплатных лекарств

В Магнитогорске в детской поликлинике №1 медики лишали детей-инвалидов бесплатных лекарств.

Выяснилось, что лекарства детям назначались врачами, вот только рецепты на их бесплатное получение не выписывались.

Не решался вопрос о замене препаратов на препараты аналогичного действия, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Также родителям детей не говорили, что можно обратиться в поликлинику за рецептом на бесплатное получение препаратов - никаких данных в медицинских картах об этом нет.

Прокуратура внесла представление главному врачу. Сейчас нарушения устранили, четверых медиков привлекли к ответственности.

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В детской поликлинике Магнитогорска детям-инвалидам не давали положенных бесплатных лекарств

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Теги: Магнитогорск, детская поликлиника, лекарства, дети, инвалиды, прокуратура



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