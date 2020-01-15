У "протестующей" сотрудницы ОДКБ в Екатеринбурге случился гипертонический криз

"Протестующие" врачи Областной детской клинической больницы, которые до Нового года отправили обращение на имя губернатора Евгения Куйвашева, продолжают ждать ответа от областного министерства здравоохранения по проверке их жалоб. С ними обещали встретиться после праздников, но пока на звонки не отвечают, активисты направили официальный запрос. Между тем, на активистов идет давление, и у одной из них на этом фоне случился гипертонический криз.

Как сообщила Накануне.RU сотрудник ОДКБ и профсоюзный активист Надежда Елисеева, медперсоналу говорят, что проверка закончена и вскоре с ними встретятся представители министерства здравоохранения, но когда именно и что конкретно выявила проверка, они не знают.

"Нам сообщили еще перед Новым годом, что проверка уже закончена. В официальном подтверждении сказано, что результат проверки в стадии анализа и обобщения. В официальном ответе заместителя начальника отдела финансового планирования Колетовой Марины Владимировны сказано: "На запланированной встрече с коллективом будут озвучены выводы и предложения, будет выдано соответствующее поручение администрации учреждения". Но дата встречи пока не озвучена", - рассказывает Елисеева.

Такой ответ пришел протестующим врачам перед Новым годом, встречу решили назначить после праздников, как выразился представитель министерства, "чтобы не портить настроение перед каникулами". Вчера Елисеева пыталась дозвониться в минздрав, чтобы узнать дату встречи, но ей не удалось это сделать, на звонки не ответили - пришлось нести письменное обращение собственноручно.

В это время, пока министерство готовит итоги проверки к обнародованию, против протестующих со стороны администрации ОДКБ идет постоянное давление.

"Члены профсоюза "Действие" подписали обращение (и не только они), и по отношению к активистам проводятся "репрессии" со стороны руководства, их где негласно, где открыто вынуждают выйти из профсоюза. Одну сотрудницу среднего звена медперсонала довели до гипертонического криза", - рассказала Елисеева в беседе с Накануне.RU.

Напомним, что протестующие требуют прозрачности в начислении зарплат и премиальных, снижения нагрузки на персонал и врачей, всего того, что было озвучено на высшем уровне президентом Владимиром Путиным, когда он говорил о том, что в здравоохранении произошел провал. Активисты из профсоюза напоминают, что зарплаты врачей по нацпроекту должны быть на одном определенном уровне по всей стране, и эта сумма должна быть "привязана" к ставке, а не возникать за счет колоссальных переработок.