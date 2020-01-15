В аэропорту Екатеринбурга задержали москвича, который курил в самолете во время полета

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержан мужчина, решивший покурить во время полета.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, инцидент произошел 14 января: транспортные полицейские получили сигнал, что к приземлившемуся самолету "Москва (Внуково) – Екатеринбург" срочно требуется наряд. Оказалось, что 34-летний житель Московской области, нарушая правила поведения пассажиров на борту воздушного судна, курил в туалетной комнате самолета во время полета.

Сам мужчина заявил, что якобы не знал о запрете курения на борту. Нарушитель был доставлен в дежурную часть транспортной полиции, где его привлекли к административной ответственности.

Как сообщало Накануне.RU, в декабре прошлого года в екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали двух жителей Челябинска. Они были пьяны и дебоширили, а затем напали на полицейских.