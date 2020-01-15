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Экономика В России Москва
сыщик частный детектив (2007) |

"Дочка" ВТБ хочет нанять частных детективов для поисков должников и сбора информации о партнерах

Долговой центр банка ВТБ разместил на сайте госзакупок лот на 15 млн руб. – эту сумму подразделение готово потратить на оплату работы сыщиков. Закупка будет проводиться повторно, поскольку в первый раз на участие в ней была подана только одна заявка, отмечает telegram-канал Арбитр.

Договор об оказании услуг с победителем закупки будет заключаться на год, говорится в материалах. В задачи подрядчика будут входить: установление фактов недобросовестной конкуренции; изучение рынка, сбор информации для деловых переговоров; выявление некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров; установление обстоятельств разглашения сведений, составляющих государственную и коммерческую тайны.

Также сыщиков могут попросить найти утраченное заказчиком имущество, выяснить биографические и другие, "характеризующие личность" данные об отдельных гражданах (с их письменного согласия) при заключении с ними контрактов.

Входит в обязанности сыскного агентства и самое очевидное – "поиск лица, являющегося должником", а также его имущества, в том числе на территории иностранных государств.

 

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"Дочка" ВТБ хочет нанять частных детективов для поисков должников и сбора информации о партнерах

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Теги: долговой центр втб, банк втб, сыщик, коллектор, долги, госзакупки



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