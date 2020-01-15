Экспертиза признала невменяемым мужчину, обвиняемого в убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

Психолого-психиатрическая экспертиза признала невменяемым мужчину, обвиняемого в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Ненецкому автономному округу, фигурант дела страдает психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении.

Ранее подозреваемый пояснил следователю, что слышал голоса в голове, а также говорил про жертвоприношение.

Напомним, 1 ноября 2019 года 36-летний Денис Поздеев с ножом зашел в детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре и жестоко убил спящего 6-летнего Кирилла. После задержания он пояснил: "Мне приказали это сделать голоса в голове. Голос обещал мне вечную жизнь".

Сотруднику ООО ОП "Святогоръ", который пропустил внутрь садика Поздеева, предъявлено официальное обвинение. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья детей до шести лет, повлекших по неосторожности смерть ребенка. Охрана пропустила злоумышленника, так как подумала, что это папа одного из ребят.