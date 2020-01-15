В Челябинске выберут секретаря избирательной комиссии области

16 января на заседании избирательной комиссии Челябинской области будет избран секретарь облизбиркома.

"Секретарь избирается тайным голосованием членов избирательной комиссии Челябинской области с правом решающего голоса. Кандидатуры для голосования предлагает председатель избирательной комиссии Челябинской области, члены комиссии вправе выдвинуть свою кандидатуру", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе комиссии.

Напомним, в декабре губернатор Алексей Текслер досрочно прекратил полномочия члена избирательной комиссии Челябинской области Натальи Климович. Она вошла в состав облизбиркома по квоте экс-губернатора Бориса Дубровского в ноябре 2016 года.