27 Июля 2020
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Общество Челябинская область
Избирательная комиссия Челябинской области (2019) | Фото: Ярослав Нифонтов /iksrf74.uu.ru

В Челябинске выберут секретаря избирательной комиссии области

16 января на заседании избирательной комиссии Челябинской области будет избран секретарь облизбиркома.

"Секретарь избирается тайным голосованием членов избирательной комиссии Челябинской области с правом решающего голоса. Кандидатуры для голосования предлагает председатель избирательной комиссии Челябинской области, члены комиссии вправе выдвинуть свою кандидатуру", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе комиссии.

Напомним, в декабре губернатор Алексей Текслер досрочно прекратил полномочия члена избирательной комиссии Челябинской области Натальи Климович. Она вошла в состав облизбиркома по квоте экс-губернатора Бориса Дубровского в ноябре 2016 года.

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В Челябинске выберут секретаря избирательной комиссии области

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Теги: облизбирком, Наталья Климович, секретарь,



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