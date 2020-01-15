СМИ: Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами банкам

Отмена технической поддержки операционных систем Windows 7 и Windows Server 2008 может стать серьезной проблемой для российских банков, пишет газета"Коммерсант".

Дело в том, что нормативные документы относят работу с программами без техподдержки к нарушениям информационной безопасности.

Эксперты поясняют, что банкам необходимо оперативно перейти на Windows 10. Однако не все кредитные учреждения готовы полностью отказаться от старых ОС: на это требуются временные и финансовые затраты.

Ранее издание The Guardian заметило, что российский лидер Владимир Путин использует на рабочих компьютерах устаревшую операционную систему Windows XP.

Журналисты выяснили, что на фотографиях пресс-службы президента видна необновляемая версия Windows, установленная на компьютере в кабинетах Путина в Кремле и в его официальной резиденции в Ново-Огаре.

СМИ отмечают, что Microsoft прекратила выпуск регулярных обновлений безопасности для Windows XP в апреле 2014 года, поэтому компьютеры под управлением этой операционной системы "уязвимы для угроз безопасности и вирусов".