27 Июля 2020
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Общество Свердловская область Центральный ФО Уральский ФО В России Москва
москва 100м красная площадь (2015) | Фото: Накануне.ru

Уральская пенсионерка потребует от Путина навести порядок в Асбесте, выйдя на Красную площадь

Сегодня, 15 января, пенсионер и бывший учитель из города Асбеста Свердловской области Татьяна Панькина планирует провести одиночный пикет на Красной площади в Москве. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщила депутат Асбестовской городской думы Наталья Крылова.

По ее данным, пикет проводится с целью привлечения внимания федеральных властей и лично Владимира Путина к ситуации в Асбесте: в том числе, речь идет о скандалах в городской думе. В данный момент Панькина и Крылова уже вылетели в направлении Москвы. С собой они везут несколько плакатов.

плакат из Асбеста(2020)|Фото: Наталья Крылова

Как сообщало Накануне.RU, Наталью Крылову лишили мандата в декабре прошлого года. Перед этим в городской думе Асбеста произошел скандал с потасовкой.

На днях Асбестовский городской суд приостановил решение местной думы о лишении Крыловой ее депутатских полномочий.

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Уральская пенсионерка потребует от Путина навести порядок в Асбесте, выйдя на Красную площадь

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Теги: Путин, Асбест, акция, Москва



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