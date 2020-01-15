Уральская пенсионерка потребует от Путина навести порядок в Асбесте, выйдя на Красную площадь

Сегодня, 15 января, пенсионер и бывший учитель из города Асбеста Свердловской области Татьяна Панькина планирует провести одиночный пикет на Красной площади в Москве. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщила депутат Асбестовской городской думы Наталья Крылова.

По ее данным, пикет проводится с целью привлечения внимания федеральных властей и лично Владимира Путина к ситуации в Асбесте: в том числе, речь идет о скандалах в городской думе. В данный момент Панькина и Крылова уже вылетели в направлении Москвы. С собой они везут несколько плакатов.

Как сообщало Накануне.RU, Наталью Крылову лишили мандата в декабре прошлого года. Перед этим в городской думе Асбеста произошел скандал с потасовкой.

На днях Асбестовский городской суд приостановил решение местной думы о лишении Крыловой ее депутатских полномочий.