27 Июля 2020
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Политика В России Москва
Никита Михалков Бесогон (2019) | Фото: Википедия/Kremlin.Ru

Святой Никита Бесогон станет товарным знаком режиссера Никиты Михалкова - суд

Роспатент согласился зарегистрировать на режиссера Михалкова товарный знак с изображением святого Никиты Бесогона, об этом заявил в суде представитель ведомства. Ранее стало известно, что компания режиссера – ООО "Бесогон" – еще в июле 2029 года подала исковое заявление в арбитражный суд на Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент). По мнению суда и Роспатента, такое решение не будет противоречить общественным интересам. К такому мнению ведомство пришло, изучив сделанные по запросу суда мнения ученых, в том числе из духовных академий, передает РИА Новости.
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Заседания суда несколько раз переносились. Например, по таким причинам (определение суда): "С учетом необходимости предоставления дополнительного времени суду для поиска необходимого специалиста, подготовки и направления ему запроса, а также получения ответа от специалиста и ознакомления с ним лиц, участвующих в деле, судебная коллегия полагает возможным отложить судебное заседание на срок, превышающий один месяц". Судя по данным судебного дела, запросы были направлены в РАГСИНХ, Амурский госуниверситет и Московскую духовную академию РПЦ.

Причиной судебного разбирательства стал отказ Роспатента зарегистрировать в качестве товарного знака Никиту Бесогона – раннехристианского мученика, которого Михалков почитает в качестве своего небесного покровителя.

Авторская передача режиссера называется "Бесогон ТВ", в качестве ее логотипа Михалков использует известное изображение Бесогона в виде бронзового образка XIX века.

Никита Михалков, БесогонTV|Фото: youtube.com

Кадр из передачи "Бесогон ТВ".

Компания Михалкова пыталась зарегистрировать бренд, включающий "стилизованное изображение человека и фантазийного животного, а также ветки дерева в двойной рамке, из которых внутренняя имеет форму арки, а внешняя - форму прямоугольника". Заявитель объяснял свой интерес тем, что использует данное изображение с 2014 года в авторской программе Михалкова "Бесогон.ТВ" на телеканале "Россия 24". Он также указывал, что в христианской литературе Никита Бесогон не упоминался с начала XVIII века, Русской православной церковью не канонизирован и почитался исключительно в старообрядческой церкви до конца XIX века.

По мнению компании Михалкова, Никита Бесогон - мифологический исторический персонаж, малоизвестный среднему российскому потребителю. Зарегистрировать бренд она хотела для таких групп товаров и услуг, как кинематографические приборы, носители информации, фотоснимки, реклама, телекоммуникации, воспитание, образование.

Никита Михалков Бесогон|Фото: Википедия/Kremlin.Ru

Образ Никиты Бесогона

Роспатент, рассмотрев заявку "Бесогона", установил, что заявленное обозначение представляет собой изображение Никиты великомученика, изгоняющего беса – раннехристианского святого, подвергшегося пыткам и принявшего смерть за Христа в Константинополе. Эта иконографическая композиция была чрезвычайно популярна на Руси, особенно в XIV-XVI веках. Она считалась оберегом и во множестве воспроизводилась на каменных и меднолитых иконах, указал Роспатент. В частности, сохранилась новгородская двусторонняя каменная иконка XIII века, на одной стороне которой – образ Святителя Николая Чудотворца, а на другой – Святого Никиты.

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Святой Никита Бесогон станет товарным знаком режиссера Никиты Михалкова - суд

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Теги: никита михалков, никита бесогон, святой, роспатент, товарный знак



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