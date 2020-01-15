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Общество Пермский край
злая собака (2015) | Фото: life72.org

В Перми назначен новый куратор отлова бездомных собак

Глава Перми Дмитрий Самойлов провел ряд назначений в администрации. Сменились главы управления по экологии и природопользованию и городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Новым руководителем управления по экологии и природопользованию администрации Перми станет Илюса Збруева. Ранее она трудилась заместителем начальника городского департамента дорог и благоустройства. Новым директором городской "Службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек" стала Жанна Редлер. В 2013-16 гг. она занимала должность заместителя начальника прикамской ИК-10, с 2016 г. – начальника сельскохозяйственного отделения отдела трудовой адаптации осужденных краевого управления ФСИН. Работу управления и службы будет курировать первый заместитель главы города Виктор Агеев.

Напомним, проблема нападения бездомных собак в Перми стоит остро. Главе муниципальной "Городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек" грозит наказание за смерть пенсионерки, растерзанной собаками осенью. Очередное нападение бездомных собак на пермячку произошло 10 декабря, пострадавшей пришлось обращаться в больницу. Губернатор края Максим Решетников заявил о нехватке приютов для бездомных псов, а ученые рассказали о том, где в Перми чаще всего собираются бездомные собаки. В декабре 2019 г. животные вышли на "митинг" к зданию краевого парламента.

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В Перми назначен новый куратор отлова бездомных собак

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Теги: бездомные собаки, Илюса Збруева, Жанна Редлер, Дмитрий Самойлов, назначение



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