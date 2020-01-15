Преподаватель КГУ, которого "сдал" глава курганского штаба Навального, получил условный срок за взятку

Курганский городской суд вынес приговор в отношении завкафедрой физики Курганского госуниверситета Евгения Левченко. Его признали виновным в получении взятки и приговорили к 4 годам лишения свободы условно - также Левченко не имеет права в течение 3 лет занимать должности в образовательных учреждениях.

Скандал в вузе произошел весной 2018 года - Левченко предложил студентам за сдачу госэкзаменов купить на кафедру проектор стоимостью почти 12 тыс. руб., что студенты и сделали. Деньги с учащихся собирал руководитель курганского штаба Навального Алексей Шварц, который был студентом Левченко.

Шварц заказал проектор через интернет, после чего передал его преподавателю. Стоит отметить, что Левченко не забрал проектор себе, а оставил его на кафедре, чтобы другие студенты пользовались им для учебы.

Стоит отметить, что история с проектором "всплыла" именно благодаря Алексею Шварцу и еще одному человеку, с которым Шварц поделился инициативой Левченко о приобретении проектора.

Ранее источники в окружении Левченко рассказали Накануне.RU, что Шварц якобы сам предложил преподавателю приобрести проектор. Эта версия в суде не подтвердилась. Приговор пока не вступил в законную силу.