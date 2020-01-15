27 Июля 2020
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Политика За рубежом
Подавление беспорядков в Хартуме 14.01.2020 (2020) | Фото: trtworld.com

Армия в Судане подавила протест уволенных разведчиков

Правительственным силам Судана на рассвете в среду удалось подавить мятеж, проведенный силами Главного разведывательного (GIS General Intelligence Agency). Они недовольны суммой компенсации за увольнение со службы после реформы разведуправления.
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Sudan Tribune сообщает, что полдень вторника в Хартуме, столице Судана, бывшие сотрудники спецслужб перекрыли дороги близ здания управления и в аэропорту. Кроме того разведчики выступили в столице Северного Дарфура Эль-Обейде. Против них выступили военнослужащие суданской армии и военизированных Сил быстрой поддержки Rapid Support Forces (RSF).

аэропорт взлётно-посадочная полоса впп(2018)|Фото: Фото: Накануне.ru

Утром в среду начальник штаба армии генерал-лейтенант Мохамед Осман аль-Хусейн аль-Хасан объявил, что мятежников удалось нейтрализовать с минимальными потерями. Тем не менее двое военных погибли, а четверо были ранены.

Суданские власти осудили руководителя GIS Абу Бакра Дамплаба, обвинив его в халатности.

Нынешний мятеж стал уже вторым в Судане после свержения режима Аль-Башира. Предыдущая попытка госперворота состоялась в начале июля прошлого года. Те события привлекли большое внимание в мире, в том числе в России и Китае. Тогда встретиться с председателем переходного Верховного совета приезжала спецпредставитель КНР по Африке Сюй Цзинху.

Пекин продолжает следить за ситуацией, посольство Китая в Судане выпустило предупреждение для своих граждан, рекомендовав им не приближаться к району аэропорта. На сайте посольства РФ на данный момент подобных предупреждений нет.

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Армия в Судане подавила протест уволенных разведчиков

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Теги: Судан, Хартум, протест



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