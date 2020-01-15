На Южном Урале мать двоих детей отправилась под арест за неуплату алиментов и неотбытое наказание

В Коркино мать двоих детей 11 и 12 лет отправилась под арест на 10 суток.

Ранее с молодой матери взыскивали алименты на содержание и воспитание сына и дочери, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

Женщину лишили родительских прав и она долгое время не общалась со своими детьми, которые были в детском доме. Дочь позже попала в приемную семью.

Оказалось, что женщина работала и исправно платила алименты, однако потом работать перестала. В позапрошлом году женщину привлекли к ответственности за неуплату алиментов и дали ей 20 часов обязательных работ. Но мать отработала лишь 12 часов - за это ей назначили уже 3 суток ареста.

Женщина даже после этого не исправилась и ей назначили 5 месяцев исправительных работ, которые потом заменили на 50 дней принудительных работ. Их осужденная вынуждена была отбыть в учреждении закрытого типа. В прошлом году ее опять привлекли к ответственности и дали ей полгода исправительных работ. Задолженность в пользу сына на тот момент уже выросла до 250 тыс. руб.

Сейчас женщина уже отбыла наказание, но неотработанные восемь часов, за которые она побывала за решеткой, могут стать причиной нового административного ареста.