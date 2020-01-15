27 Июля 2020
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Политика Свердловская область Уральский ФО
ЦПКиО им. Маяковского (2014) | Фото: Накануне.RU

Депутаты разберутся с ситуацией в парке Маяковского после урезания зарплат сотрудникам

Депутаты Екатеринбургской городской думы отреагировали на новость об уменьшении зарплат сотрудников ЦПКиО имени Маяковского, которое произошло вскоре после назначения нового директора учреждения. Парламентарий Константин Киселев отправил соответствующее письмо спикеру думы Игорю Володину. Как рассказал политик корреспонденту Накануне.RU, он просит внести вопрос о проблемах парка в план работы комиссии гордумы по местному самоуправлению.

Как гласит текст письма, оказавшегося в распоряжении Накануне.RU, Киселев также хочет инициировать в парке выездное заседание.

"Складывающаяся ситуация с демонтажем аттракционов и урезанием зарплат сотрудникам парка мне непонятна", - отметил народный избранник.

Как стало известно Накануне.RU, порядками нового директора парка Екатерины Кейльман недоволен и ряд других депутатов. В частности, по словам депутата Алексея Вихарева, выручка от парка скоро уменьшится.

"Экономика должна быть экономной. Насколько мне известно, парк простился с большей частью арендаторов, соответственно выручка уменьшится. Если денег станет меньше, то возникнут сложности с оплатой труда. Для того чтобы не копить долги, вероятно, руководством парка принято решение уменьшить зарплаты сотрудникам. Если арендаторов в парке почти не останется, то и работы для того количества людей, которое работало раньше - просто не будет. В любом случае, все сокращения и увольнения должны проходить в рамках закона, и права граждан не должны быть нарушены!" - отметил политик.

Спикер парламента Игорь Володин заявил о том, что окончательное решение об организации выездного заседания будет принято в понедельник на аппаратном совещании. А в случае, если выездное заседание не состоится, вопрос рассмотрят на заседании профильной комиссии.

"Депутаты берут на контроль такие вопросы сразу же. Вопросы парка - это интерес жителей Екатеринбурга. Точно так же, как мы берем парковки на контроль, если с ними возникают проблемы. Или вот те же торговые сети мы решили проверить. Уже сейчас депутатам никто не мешает съездить в парк и самим посмотреть на то, что там происходит", - заключил Володин в беседе с Накануне.RU.

Напомним, в декабре 2019 г. должность гендиректора ЦПКиО заняла бывший директор "Теле-клуба" Екатерина Кейльман. Власти обсуждают новую концепцию парка.

цпкио, парк маяковского(2019)|Фото: nakanune.ru

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Депутаты разберутся с ситуацией в парке Маяковского после урезания зарплат сотрудникам

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Теги: парк маяковского, зарплаты, депутаты, Константин Киселев, Игорь Володин, ЦПКиО



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