Преступное сообщество выявлено во входившем в первую сотню Росэнергобанке

Следственный комитет России выявил преступное сообщество в Росэнергобанке, который ранее входил в первую сотню банков страны. Об этом сообщил ТАСС и. о. руководителя ГСУ СКР по Москве Андрей Стрижов.

По данным следствия, подозреваемые приобрели Росэнергобанк через фиктивные компании у фактического собственника и бенефициара после того, как у кредитной организации появилась скрытая "финансовая дыра" более чем на 20 млрд рублей за счет ранее выданных заведомо невозвратных кредитов.

При этом новые владельцы не приобретали акции банка в личную собственность, не оформлялись в штат банка и не наделялись служебными полномочиями, но получили право доступа ко всем внутренним документам деятельности банка. При этом на руководящие должности были назначены номинальные лица, в том числе ранее судимые и не имеющие постоянного источника дохода.

При трудоустройстве они предоставили поддельные паспорта на чужие имена. Номинальных руководителей перевезли в Москву, разместили в арендованном жилье, им была предоставлена одежда строгого стиля, осуществлялся контроль за их ежедневным посещением рабочих мест для создания видимости работы.

Следствие также установило, что от имени номинальных руководителей совершались заведомо невыгодные сделки и финансовые операции по хищению денег, которые переводились на фиктивные компании и обналичивались.

К уголовной ответственности привлечены 11 человек, которым избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.

Напомним, московский Росэнергобанк, занимавший 92-е место в банковской системе России, остался без лицензии в апреле 2017 года. Сообщалось, что Банком России в Следственный комитет будут направлены материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 172.1 УК РФ (Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации).