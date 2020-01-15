27 Июля 2020
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Происшествия За рубежом
Boeing 777-200 авиакомпании Delta Air Lines сбрасывает топливо над Лос-Анджелесом. (2020) | Фото: YouTube

В Лос-Анджелесе Boeing-777 сбросил авиатопливо на жилые кварталы: 67 человек пострадали

67 человек пострадали в Лос-Анджелесе из-за сброса топлива самолетом авиакомпании Delta. Boeing-777 пролетел над жилыми кварталами, в том числе над школой, передает CBS Los Angeles.

Лайнеру пришлось экстренно вернуться в аэропорт вылета из-за возникших на борту неполадок, перед этим он произвел сброс топлива. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как из крыльев Boeing вырываются струи авиационного керосина.

Boeing 777-200 авиакомпании Delta Air Lines сбрасывает топливо над Лос-Анджелесом. |Фото: YouTube

На пути аварийного сброса топлива оказалась начальная школа, среди пострадавших 20 детей. Люди жаловались медикам на раздражение кожи и глаз, а также на неприятный запах, появившийся в воздухе через несколько минут после сброса. Медработники не стали никого госпитализировать, только промыли пострадавшим кожу и глаза.

Родители пострадавших детей уже обратились в надзорные органы с требованием проверить – действительно ли у экипажа не было другого выхода, кроме как сбросить топливо на жилые кварталы. В Федеральном авиационном управлении уже ответили, что процедура была стандартной, но обычно самолеты проводят ее на большей высоте, и керосин успевает рассеяться, не долетая до земли.

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В Лос-Анджелесе Boeing-777 сбросил авиатопливо на жилые кварталы: 67 человек пострадали

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Теги: авиатопливо, экстренный сброс, лос-анджелес, boeing-777



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