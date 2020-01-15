В Лос-Анджелесе Boeing-777 сбросил авиатопливо на жилые кварталы: 67 человек пострадали

67 человек пострадали в Лос-Анджелесе из-за сброса топлива самолетом авиакомпании Delta. Boeing-777 пролетел над жилыми кварталами, в том числе над школой, передает CBS Los Angeles.

Лайнеру пришлось экстренно вернуться в аэропорт вылета из-за возникших на борту неполадок, перед этим он произвел сброс топлива. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как из крыльев Boeing вырываются струи авиационного керосина.

На пути аварийного сброса топлива оказалась начальная школа, среди пострадавших 20 детей. Люди жаловались медикам на раздражение кожи и глаз, а также на неприятный запах, появившийся в воздухе через несколько минут после сброса. Медработники не стали никого госпитализировать, только промыли пострадавшим кожу и глаза.

Родители пострадавших детей уже обратились в надзорные органы с требованием проверить – действительно ли у экипажа не было другого выхода, кроме как сбросить топливо на жилые кварталы. В Федеральном авиационном управлении уже ответили, что процедура была стандартной, но обычно самолеты проводят ее на большей высоте, и керосин успевает рассеяться, не долетая до земли.