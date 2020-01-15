27 Июля 2020
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Общество Челябинская область
шоу Снежная королева, Челябинск, (2020) | Фото: vk.com/nashchelyabinsk

Организаторы скандального новогоднего шоу в Челябинске предложили зрителям билеты на другое представление

Организаторы скандального шоу "Снежная Королева" предложили недовольным зрителям бесплатно посетить другое новогоднее представление, передает корреспондент Накануне.RU.

"Для тех, кто посетил наше новое шоу, но оно пришлось им не по вкусу, мы приняли непростое, но важное решение: мы за свой счет предоставим билеты на другое, равноценное по стоимости билетов новогоднее мероприятие на выбор зрителей. Выражаем надежду, что на этом инцидент будет исчерпан", - говорится в заявлении организаторов.

Напомним, шоу проходило 6 января в ледовой арене "Трактор". Организаторы обещали грандиозное представление, которое станет рекордным по количеству артистов, с интерактивным выбором сюжета и уникальным музыкальным материалом. Билеты стоили от тысячи рублей. На шоу приехали родители с детьми со всей области, однако были разочарованы увиденным. Некоторые покидали зал, просмотрев только половину шоу. Возмущенные жители потребовали вернуть деньги за билеты, но организаторы отказались.

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Организаторы скандального новогоднего шоу в Челябинске предложили зрителям билеты на другое представление

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Теги: новогоднее шоу, Снежная королева, чиновники, проверка,



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