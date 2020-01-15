Компания "Уралтрансмаш" пытается через суд оспорить контракт на поставку трамваев в Пермь

Компания "Уралтрансмаш" через арбитражный суд пытается признать недействительным аукцион и контракт на поставку в Пермь девяти трамваев, передает корреспондент Накануне.RU.

Как следует из информации, опубликованной на сайте арбитражного суда Прикамья, ответчиками по делу выступает компания "Транспортные системы" - победитель аукциона и департамент имущественных отношений администрации Перми.

Заявление в суд было подано 6 декабря 2019 г. Истец также просил суд наложить обеспечительные меры в виде приостановления исполнения контракта на поставку вагонов. 16 декабря заявление было принято к производству, однако в обеспечительных мерах было отказано.

Заседание по делу состоится 12 февраля.

Напомним, договор был заключен 27 ноября, с компанией "Транспортные системы". Стоимость контракта составила 462,3 млн руб. Односекционный и трехсекционный вагоны прибыли в Пермь в декабре, остальные односекционные доставят в мае следующего года. Компания "Уралтрансмаш" (Екатеринбург, входит в "Ростех") пыталась оспорить итоги конкурса, но ей это не удалось - УФАС признало жалобу не обоснованной.