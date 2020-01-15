27 Июля 2020
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Наталья Сапьян, пикет (2020) | Фото: vk.com/id200187828

Ялуторовской учительнице на пенсии, которая требует переселения из барака, предоставили временную квартиру

Ялуторовская пенсионерка Наталья Сапьян, которая объявила бессрочный пикет с требованием переселить ее из барака, построенного еще в 19 веке, обратилась за помощью в региональный исполком ОНФ. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Общероссийского народного фронта, общественники выехали по указанному адресу и обнаружили, что в квартире Сапьян разрушена печь, а температура не превышает 15 градусов. В комнатах повышенная влажность. Отсутствует водоснабжение и канализация. Аварийным дом был признан в 2019 г. и включен в программу по сносу ветхого и аварийного жилья со сроком переселения жильцов до 2029 г.

После осмотра дома общественники приняли участие в трехсторонней встрече с Натальей Сапьян и главой города. Во время беседы было установлено, что Наталья Сапьян стояла в очереди как малоимущая, но, на данный момент, подтвердить свой статус не может. Из – за этого, по закону, ей не могут выделить квартиру вне очереди.

По результатам встречи администрация Ялуторовска предоставила квартиру в пятиэтажном доме из маневренного городского фонда, где Наталья Сапьян сможет жить до момента получения собственного жилья взамен снесенного ее аварийного дома. Вместе с представителями администрации и пенсионеркой активисты ОНФ проверили состояние муниципального жилья – комфортная чистая, однокомнатная квартира, расположенная в центре Ялуторовска. Теплые комнаты, кухня и ванная комната, на кухне стоит плита с четырьмя конфорками.

Напомним, в администрации города корреспонденту Накануне.RU ранее сообщили, что жилье в маневренном фонде Наталье Сапьян предлагали и раньше, однако она отказывалась. Сама Сапьян утверждала, что ей предлагали дом престарелых, потом в дворницкой кладовке, затем квартиру, где уже проживали люди. Власти города это заявление опровергали, а также сообщали, что предлагали женщине деньги на ремонт печки, и что жильцы трех остальных квартир живут в комфортных условиях, потому что следят за состоянием своих квартир.

Сама ситуация с жильем длится уже 15 лет.

"Ситуация по данному обращению не простая и сильно запущенная местными чиновниками, много вопросов возникает: "Почему до 2019 года дом не могли признать аварийным? Почему только при обращении в суд удалось его признать аварийным?". Наша главная задача сейчас, чтобы пожилой человек не остальная один в разваливающейся барке без отопления. Мы предложили свою помощь в переезде во временное муниципальное жилье. Будем следить за дальнейшим развитием ситуации", - отметил руководитель регионального исполкома ОНФ Роман Чуйко.

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Ялуторовской учительнице на пенсии, которая требует переселения из барака, предоставили временную квартиру

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Теги: Наталья Сапьян, пикет, барак, расселение, ОНФ



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Развитие сюжета:

Ранее 21.01.2020 16:36 Мск Пенсионерка из Ялуторовска получит новую квартиру через два года
Ранее 15.01.2020 09:58 Мск "Болото в Тюмени у вас уже есть, будет и барак": тюменская пенсионерка решила подарить Путину квартиру

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Ранее 14.01.2020 15:06 Мск Тюменская учительница объявила бессрочный пикет: женщина требует переселить ее из барака

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