Суд арестовал тагильского стрелка, ранившего ребенка в голову

Арестован мужчина, обвиняемый в убийстве из хулиганских побуждений 8-летнего мальчика в Нижнем Тагиле. Такое решение принял сегодня Тагилстроевский районный суд.

Напомним, инцидент, о котором идет речь, произошел в августе прошлого года: пьяный мужчина стрелял по жестяным банкам из пневматической винтовки недалеко от "тарзанки" и одна из пуль попала ребенку в область головы, пока он ждал очереди покататься. Без сознания его доставили в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой. 12 января этого года мальчик скончался.

Изначально против стрелка было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". После смерти ребенка на ситуацию обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин, который поручил передать все материалы в Москву.

После этого возбудили дело по статье "убийство из хулиганских побуждений", оно находится в производстве Главного следственного управления СК России. Стрелявший мужчина был задержан.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, по итогам сегодняшнего заседания он арестован на два месяца.

"Мера пресечения избрана по 13 марта включительно. Постановление вступит в законную силу через трое суток, если не будет обжаловано сторонами", - добавили в облсуде.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, мужчину зовут Александр Борисов. Ему предъявлено обвинение сразу по двум статьям УК РФ - "хулиганство" и "убийство из хулиганских побуждений". Сейчас проводится расследование.