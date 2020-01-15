Российский спецназ в 2020 году вооружат "летающим танком"

Российский спецназ в текущем году получит на вооружение боевой вертолет с индексом Ми-8АМТШ-ВН. Как сообщает газета "Известия", в тяжеловооруженный и бронированный "летающий танк" превратят легендарный Ми-8.

Испытания техники запланированы на осень. Машина, кроме перевозки бойцов спецназа, сможет эффективно устранять наземные, морские и воздушные цели на расстоянии до 20 км.

Для этой задачи его можно будет нагрузить четырьмя сверхдальнобойными ракетами "Гермес", восемью сверхзвуковыми "Атаками" или двумя тоннами авиабомб.

Ожидается, что прототип с арсеналом управляемых ракет может оказаться в распоряжении Сил специальных операций (ССО) ближе к концу года.

Ранее сообщалось, что в России появится новейший танк с лазером и электромагнитной пушкой. Помимо новых видов вооружения, гусеничную платформу оснастят системой управления без личного участия экипажа, то есть в беспилотном режиме.