Российский спецназ в 2020 году вооружат "летающим танком"

27 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Смотрите здесь - http://remont.youdo.com/building/zabor/ograzhdeniya/izgotovlenie/, недорого.
Топ 10 мастеров: http://remont.youdo.com/building/contractor/, лучшие цены тут.
Тут http://remont.youdo.com/tile/price/, выбирай!



Армия и ВПК В России
вертолет ми-8 армия (2009) | Фото: Накануне.ru

Российский спецназ в 2020 году вооружат "летающим танком"

Российский спецназ в текущем году получит на вооружение боевой вертолет с индексом Ми-8АМТШ-ВН. Как сообщает газета "Известия", в тяжеловооруженный и бронированный "летающий танк" превратят легендарный Ми-8.

Испытания техники запланированы на осень. Машина, кроме перевозки бойцов спецназа, сможет эффективно устранять наземные, морские и воздушные цели на расстоянии до 20 км.

Для этой задачи его можно будет нагрузить четырьмя сверхдальнобойными ракетами "Гермес", восемью сверхзвуковыми "Атаками" или двумя тоннами авиабомб.

Ожидается, что прототип с арсеналом управляемых ракет может оказаться в распоряжении Сил специальных операций (ССО) ближе к концу года.

Ранее сообщалось, что в России появится новейший танк с лазером и электромагнитной пушкой. Помимо новых видов вооружения, гусеничную платформу оснастят системой управления без личного участия экипажа, то есть в беспилотном режиме.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Российский спецназ в 2020 году вооружат "летающим танком"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: спецназ, летающий танк, Ми-8АМТШ-ВН, вертолет



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров