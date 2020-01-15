27 Июля 2020
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Общество Свердловская область
Яков Можаев (2020) | Фото: facebook.com/Яков Можаев

"Так продолжаться не могло". Ведущий "Серебряного дождя" Яков Можаев - о ситуации с увольнением сотрудников

Ресторанный критик и ведущий рубрики "Рецепторы", выходящей на радиостанции "Серебряный дождь" в Екатеринбурге (88,8Fm), Яков Можаев прокомментировал массовое увольнение ведущих радиостанции. Ранее из редакции ушли Дмитрий Горчаков, Константин Бугров, Мария Мищенко, Мария Богута, Павел Митрофанов, Кирилл Гржегоржевский, Андрей Куликов и другие.

Как сообщил Накануне.RU Яков Можаев, смена руководства радиостанции, в том числе и главного редактора, место которого занял екатеринбургский журналист Алексей Назаров, это лишь одна из причин ухода коллектива. По его словам, общий тренд на изменение редакционной политики из Москвы тоже сыграл свою роль.

"Создание команды единомышленников - задача очень сложная, - объясняет критик. - Когда при этом создаётся синергия и общее настроение - вообще удача. Разрушить это можно достаточно просто - непониманием, неуважением, грубым вмешательством со стороны менеджмента, например. Гармония разрушается, появляется напряжение и дискомфорт. Это чувствовали и ведущие, и авторы рубрик, и, самое главное, слушатели. Так продолжаться не могло, вот и не стало продолжаться".

Что же касается сетки вещания и настоящего положения дел, то Алексей Назаров сообщили Накануне.RU, что "радиостанция не ощущает каких-либо сильных изменений с уходом значительного объема команды". По его словам, программа радиовещания совершенно не пострадала, а пробелы в рубриках спокойно заменяются другими экспертами и гостями.

"У нас все хорошо, никаких проблем нет. Работаем в обычном штатном режиме, - сообщает главный редактор "Серебряного дождя". - Мы наполняем программу по нашему собственному усмотрению, как нам нравится. Программа вещания совершенно не пострадала. Включите радио - оно работает. Приходят люди, приходят гости, эксперты. ничего не прекратилось. Жизнь продолжается".

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"Так продолжаться не могло". Ведущий "Серебряного дождя" Яков Можаев - о ситуации с увольнением сотрудников

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Теги: Можаев, Назаров, радиостанция, увольнение, ведущие, Серебряный дождь



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