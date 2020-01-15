Мантуров обсудил с Куйвашевым подготовку к "Иннопрому-2020" в Екатеринбурге

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров встретился с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, на встрече обсуждались итоги развития промышленности Среднего Урала в 2019 году, планы на 2020 год, а также подготовка к проведению международной промышленной выставки "Иннопром-2020".

Выставка пройдет в июле в Екатеринбурге совместно с Италией. Ожидается, что данная страна-партнер представит свою экспозицию в международном выставочном центре "Екатеринбург-ЭКСПО".

Также губернатор проинформировал главу Минпромторга об организации работы делегации Свердловской области на площадке выставки "ЭКСПО-2020" в Дубае.

Как сообщало Накануне.RU, недавно Мантуров заявил, что серийное производство и коммерческие продажи внедорожника Aurus Komendant планируют начать с 2022 года. Aurus - семейство автомобилей представительского и высшего класса, другое название - проект "Кортеж". В линейку входит президентский лимузин, которой выставлен на "Иннопроме".