27 Июля 2020
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Общество Челябинская область
поселок Бродокалмак Красноармейский район, (2019) | Фото: ОНФ Челябинская область

Материалы направят в правоохранительные органы. Прокуратура проверила челябинский поселок, где нет газа и воды

На Южном Урале прокуратура подтвердила нарушения, выявленные ОНФ в Бродокалмаке. Информация направлена в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения.

Напомним, в поселке Бродокалмак на протяжении многих лет нет воды и газа. Пять лет назад здесь построили водовод, но к домам так и не подключили. Сейчас бесхозное оборудование разграбляют. Такая же ситуация в поселке сложилась с газоснабжением. Газопровод построили, но дома к нему не присоединили. Для подключения дома необходимо заплатить 200 тыс. руб. Для местных жителей, среди которых много пенсионеров и многодетные семей, такие средства неподъемны.

поселок Бродокалмак Красноармейский район, колодец,(2019)|Фото: ОНФ Челябинская область

Общественники обратились в прокуратуру.

"Прокурорская проверка подтвердила факты неисполнения обязанностей администрацией Бродокалмакского сельского поселения. Проблемы будут и у подрядчиков: оказалось, что при строительстве водо- и газопроводов они применяли более дешевые материалы, не предусмотренные проектом", - рассказали в ОНФ.

Кроме того, состояние воды в колодцах поселка признано неудовлетворительной по результатам исследований Роспотребнадзора. Также прокуратура направила административное исковое заявление о понуждении чиновников Красноармейского района привести в порядок покрытие на пяти улицах Бродокалмака.

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Материалы направят в правоохранительные органы. Прокуратура проверила челябинский поселок, где нет газа и воды

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Теги: поселок, Бродокалмак, газопровод, ОНФ, прокуратура,



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