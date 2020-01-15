Эффектная шайба из-за ворот: Нападающий "Нэшвилла" Форсберг повторил трюк Свечникова
В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) нападающий "Нэшвилл Предаторз" Филип Форсберг сумел забросить эффектную шайбу в стиле лакросс.
В гостевой встрече против "Эдмонтон Ойлерз" (2:4) швед отличился, сделав счёт 1:1: поднял шайбу на крюк за воротами и занес её за линию.
OMG OMG OMG OMG#Preds | @gohermitage pic.twitter.com/8nPUPKoYki— Nashville Predators (@PredsNHL) January 15, 2020
Отметим, что Форсберг смог повторить гол россиянина Андрея Свечникова из "Каролины Харрикейнз", который сумел стал первым игроком в НХЛ, отличившимся подобным образом. Более того, 19-летний Свечников забросил уже две шайбы в этом сезоне в подобном стиле.
😱😱 OH MY GOODNESS, ANDREI SVECHNIKOV!!!! 😱😱 pic.twitter.com/yzAnFeV4W4— NHL (@NHL) October 30, 2019
.@ASvechnikov_37 DID IT AGAIN!!! pic.twitter.com/i6R1CeWuaw— NHL GIFs (@NHLGIFs) December 18, 2019
Таким образом, лакросс-гол Форсберга стал уже третьим в сезоне.