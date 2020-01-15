"Болото в Тюмени у вас уже есть, будет и барак": тюменская пенсионерка решила подарить Путину квартиру

Жительница Ялуторовска, бывший учитель и преподаватель ялуторовского медицинского колледжа, а ныне пенсионерка Наталья Сапьян, которая объявила бессрочный пикет с требованием переселить ее из барака, построенного еще в 19 веке, записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину с предложением подарить ему квартиру в аварийном здании, передает корреспондент Накануне.RU.

Женщина сообщила, что расселения добивается с 2006 г., ходила во все инстанции и получила ответ от областной прокуратуры, которая ответила, что жилье ей предоставят к 2029 г. А 29 февраля пенсионерке исполнится 60 лет.

"Я не согласна с такими сроками, поэтому вышла с бессрочным пикетом к зданию правительства Тюменской области. Оперативность реакции чиновников, конечно, зашкаливает. Стою у крыльца четыре дня. Ходят, запинаются об меня. Видно, что недовольны. Меня не расселяют и не дают нормальное жилье, видимо, потому что заботятся о моем здоровье. В холоде ведь лучше сохраняешься. Заботятся благодетели. В свою очередь, уважаемый Владимир Владимирович, заботясь о вашем здоровье и долголетии, я хочу подарить вам свою квартиру в бараке по ул. Революции, 33 в городе Ялуторовске, Тюменской области. Тюменское болото у вас уже есть. Будет и квартира. Оставите вы ее себе или же подарите нашему губернатору Моору, решать, конечно, вам, но мне проживать в условиях, когда волосы за ночь примерзают к подушке, невыносимо", - обратилась к президенту Наталья Сапьян.

Напомним, ранее многодетный отец, инвалид из Тюмени записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором предложил подарить заболоченный участок главе государства для строительства дома. Власти области сообщили, что работы по осушению участка будут вестись в 2020 г.

Также пенсионерка Наталья Сапьян обратилась за помощью в региональный исполком ОНФ. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Общероссийского народного фронта, общественники выехали по указанному адресу и обнаружили, что в квартире Сапьян разрушена печь, а температура не превышает 15 градусов. В комнатах повышенная влажность. Отсутствует водоснабжение и канализация. Аварийным дом был признан в 2019 г. и включен в программу по сносу ветхого и аварийного жилья со сроком переселения жильцов до 2029 года.

После осмотра дома общественники приняли участие в трехсторонней встрече с Натальей Сапьян и главой города. Во время беседы было установлено, что Наталья Сапьян стояла в очереди как малоимущая, но на данный момент подтвердить свой статус не может. Из-за этого, по закону, ей не могут выделить квартиру вне очереди.

По результатам встречи, администрация Ялуторовска предоставила квартиру в пятиэтажном доме из маневренного городского фонда, где Наталья Сапьян сможет жить до момента получения собственного жилья взамен снесенного ее аварийного дома. Вместе с представителями администрации и пенсионеркой активисты ОНФ проверили состояние муниципального жилья – комфортная чистая, однокомнатная квартира, расположенная в центре Ялуторовска. Теплые комнаты, кухня и ванная комната, на кухне стоит плита с четырьмя конфорками.

Напомним, в администрации города корреспонденту Накануне.RU ранее сообщили, что жилье в маневренном фонде Наталье Сапьян предлагали и раньше, однако она отказывалась. Сама Сапьян утверждала, что ей предлагали дом престарелых, потом в дворницкой кладовке, затем квартиру, где уже проживали люди. Власти города эту информацию отрицают, а также сообщили, что предлагали женщине деньги на ремонт печки, и что жильцы трех остальных квартир живут в комфортных условиях, потому что следят за состоянием своих квартир.