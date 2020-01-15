Что бы ни сказал Путин во время послания, депутаты готовы за неделю подготовить план по реализации его предложений

Депутаты Госдумы накануне перенесли пленарное заседание нижней палаты – чтобы без спешки выслушать ежегодное послание президента федеральному собранию. Сегодня же вечером на совете Госдумы будет рассматриваться вопрос о подготовке предложений по реализации изложенного президентом – соответствующий пункт есть в повестке заседания.

"Предлагается фракциям и комитетам ГД в срок до 23 января 2020 года представить председателю рабочей группы Александру Жукову предложения по реализации Госдумой послания президента от 15 января 2020 года в части законодательного обеспечения положений послания".