Сроки сдачи пермского зоопарка перенесли еще на год

Сроки сдачи пермского зоопарка переносятся еще на один год: в связи с изменением в проектно-сметную документации завершить строительно-монтажные работы планируется в 2022 г., передает корреспондент Накануне.RU.

Проект изменений в утвержденный перечень объектов капитального строительства общественной инфраструктуры края внес губернатор Максим Решетников.

Напомним, 13 января стало известно, что строительство зверинца приостановлено. Инспекция Госстройнадзора выдала краевому УКСу предписание о необходимости приостановки генеральным подрядчиком строительства шести вольеров, при возведении которых были допущены нарушения. "РЖДстрой" должно устранить недостатки и только после этого завершить строительство вольеров: для белых медведей (2 вольера), ночных животных, барса, леопарда, птиц.

Добавим также, что сейчас пермский арбитраж рассматривает два иска УКСа к "РЖДстрой". Первый касается возврата стоимости демонтажных работ на объекте, второй - штрафных санкций за нарушения при строительстве ряда конструкций. Общая сумма требований - 1,6 млрд руб. Требования объединены в одно производство.