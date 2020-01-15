Власти Бурятии объявили награду за видео смертельного ДТП с машиной единоросса

В Бурятии объявили награду в 100 тысяч рублей за видео, которые помогут установить личность виновника ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка.

Глава республики совместно со следственными органами просит всех очевидцев преступления сообщить имеющуюся у них информацию. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился, чтобы расследование резонансного уголовного дела было взято на контроль в центральном аппарате ведомства.

Следствие проверяет версию о причастности к преступлению предпринимателя Галуста Пилосяна, а также зампреда Народного хурала, секретаря регионального политсовета "Единой России" Баира Жамбалова.

Как сообщает Regnum, проходящего по делу свидетелем Жамбалова республиканские власти призвали временно уйти со своего поста.

Дело было возбуждено в отношении предпринимателя Пилосяна, который явился к полицейским и признался, что возвращался с рыбалки на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado, который принадлежит его другу, недалеко от села Батурино сбил несовершеннолетнюю девушку, переходившую дорогу. От полученных травм девушка скончалась.

Инцидент произошел 5 января. По данным следствия, поврежденный в результате наезда на пешехода внедорожник, которым фактически владеет известный в республике политический деятель, позже по указанию свидетелей обнаружен следственно-оперативной группой на проселочной дороге возле малонаселенного села Бурля на расстоянии около 10 км от места происшествия.

Отметим, что суд оставил предпринимателя на свободе. Следствие помимо версии, изложенной подозреваемым, рассматривает, в том числе, и и версию о причастности к преступлению политического деятеля – владельца автомобиля, который также мог находиться за рулем указанной машины в момент наезда на пешехода. Показания всех участников компании будут проверены при помощи полиграфа.