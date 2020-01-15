Курганская энергокомпания Бикова и Боброва рассчиталась с "Газпромом", взяв кредит у Сбербанка

В последний день 2019 года предприятие уральских энергоолигархов Алексея Боброва и Артема Бикова "Курганская генерирующая компания" (КГК) погасило просроченную задолженность за "голубое топливо" перед "Газпром межрегионгаз Курган".

В КГК отметили, что расчеты были произведены, несмотря на имеющуюся накопленную задолженность в 1,5 млрд руб. Однако в компании не уточнили, что 1 млрд руб. из этих денег - это долги населения, оставшаяся сумма - около 500 млн руб. - это долги различных фирм и юрлиц. Бюджетных долгов Курганской области за газ в этой сумме нет ни копейки, так как регион в очень короткий срок рассчитался за "голубое топливо", в то время как изначально КГК не хотела гасить свой долг перед "Газпромом".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "КГК", долг погашен до размера, не превышающего месячного потребления.

"Сейчас отменены все процедуры ограничения поставки газа. Стороны вошли в рабочий график расчетов", - отметили в КГК.

Стоит отметить, что задолженность была погашена из средств кредита, который КГК взяла в Сбербанке.

В "Газпром межрегионгаз Курган" ситуацию официально никак не комментируют - на сайте нет никаких объявлений на этот счет, никаких пресс-релизов также отправлено не было. Однако в КГК отметили, что в курганском "Газпроме" дали положительную оценку действиям энергетиков, нацеленным на ликвидацию просроченной задолженности.

Напомним, ранее в пресс-службе "Газпром межрегионгаз Курган" отказались комментировать задолженность КГК за природный газ. Сотрудница пресс-службы Светлана Хорошаева составила отписку в ответ на официальный запрос Накануне.RU с просьбой прокомментировать долги Курганской генерирующей компании. Ответ на запрос был отправлен Хорошаевой без печатей и подписей - из этого можно было сделать вывод, что журналистский запрос, возможно, не был рассмотрен руководством газовой компании.

Ранее Накануне.RU стало известно, что курганские структуры Боброва и Бикова задолжали газовикам деньги за поставленные ресурсы. Компании, подконтрольные бизнесменам, должны были "Газпрому" около 1,5 млрд руб. - большая часть долга приходилась на Курганскую генерирующую компанию.