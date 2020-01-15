27 Июля 2020
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Происшествия Тюменская область
Автокран, пассажирский автобус, авария, Тюмень - Тобольск (2020) | Фото: УГИБДД по Тюменской области

На тюменской трассе автокран зацепил стрелой пассажирский автобус, от удара он улетел в кювет

На трассе Тюмень – Тобольск столкнулись автокран и пассажирский автобус, последний улетел в кювет, передает корреспондент Накануне.RU.
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Авария произошла утром на 174 км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе, сообщила Накануне.RU глава отдела пропаганды областного управления ГИБДД Анжела Борисова. Автокран, начав обгон по "встречке", задел стрелой рейсовый автобус №555, ехавший из Тюмени в Тобольск. От удара автобус улетел в кювет.

Из 19 ехавших в автобусе пассажиров пострадали семеро. Они с различными травмами госпитализированы в больницы Тобольска и Байкалово.

Автокран, пассажирский автобус, авария, Тюмень - Тобольск(2020)|Фото: УГИБДД по Тюменской области

Автокран, пассажирский автобус, авария, Тюмень - Тобольск(2020)|Фото: УГИБДД по Тюменской области

Автокран, пассажирский автобус, авария, Тюмень - Тобольск(2020)|Фото: УГИБДД по Тюменской области

Автокран, пассажирский автобус, авария, Тюмень - Тобольск(2020)|Фото: УГИБДД по Тюменской области

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На тюменской трассе автокран зацепил стрелой пассажирский автобус, от удара он улетел в кювет

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Теги: автокран, автобус, стрела, кювет



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Развитие сюжета:

Ранее 15.01.2020 15:35 Мск В Тюменской области 5 из 7 пассажиров автобуса, улетевшего в кювет после столкновения с автокраном, продолжат лечение амбулаторно

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