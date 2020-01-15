На тюменской трассе автокран зацепил стрелой пассажирский автобус, от удара он улетел в кювет

На трассе Тюмень – Тобольск столкнулись автокран и пассажирский автобус, последний улетел в кювет, передает корреспондент Накануне.RU.

Авария произошла утром на 174 км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе, сообщила Накануне.RU глава отдела пропаганды областного управления ГИБДД Анжела Борисова. Автокран, начав обгон по "встречке", задел стрелой рейсовый автобус №555, ехавший из Тюмени в Тобольск. От удара автобус улетел в кювет.

Из 19 ехавших в автобусе пассажиров пострадали семеро. Они с различными травмами госпитализированы в больницы Тобольска и Байкалово.