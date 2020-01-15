Смирнова вызвали "на ковер". Депутаты ЗакСО ждут объяснений министра по строительству мусорных полигонов в регионе

В феврале состоится заседание Законодательного собрания Свердловской области, на котором планируется поднять вопрос о строительстве в регионе полигонов размещения твердых коммунальных отходов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента, комитет по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды изучил обращения свердловчан на тему строительства полигонов размещения ТКО, а также мусоросортировочных и мусороперерабатывающих заводов на территории Среднего Урала. Принято решение о включении данного вопроса в повестку заседания Законодательного собрания 25 февраля в рамках правительственного часа.

Председатель ЗакСО Людмила Бабушкина поручила своему первому заместителю Виктору Шептию подготовить вопрос к рассмотрению на заседании парламента. Ожидается, что с докладом перед депутатами выступит министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Напомним, в декабре Смирнов уверял, что мусорный полигон "Екатеринбург-Юг", строительство которого вызывает сильное недовольство местных жителей, не будет размещен возле Большого Седельниково. Однако уральские общественники не поверили обещаниям министра.