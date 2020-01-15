Компания Усманова даст имя новому стадиону "Эвертона" в Ливерпуле

Компанией российского олигарха Алишера Усманова USM Holdings приобретены права на название нового стадиона для английского футбольного клуба "Эвертон".

Как сообщает пресс-служба "Эвертона", клуб заработает на сделке около 30 млн фунтов.

Арену на 52 тыс. мест начнут возводить в Ливерпуле в районе Брэмли-Мур Док в 2020 году. Работы ориентировочно планируют завершить к 2023 году.

Отметим, что переезд на новый стадион – один из аспектов стратегии развития нового владельца "Эвертона" Фархада Мошири. Мошири является другом и бизнес-партнёром Усманова, который ранее владел долей в лондонском "Арсенале".