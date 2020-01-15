Лавров: Россия продолжает дедолларизацию экономики в ответ на действия США

Россия рассматривает дедолларизацию экономики как один из вариантов ответа на проводимую США непредсказуемую экономическую политику, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете Times of India.

Министр отметил, что уход от привязки к доллару во взаиморасчетах происходит на фоне очень агрессивного применения Штатами "финансовых инструментов санкционного давления".

Лавров назвал дедолларизацию "объективной реакцией", передает Regnum.

Как сообщалось ранее, сокращение доли доллара в золотовалютном портфеле России привело к потерям порядка $8 млрд, подсчитал Bloomberg. Центробанк замещал доллар евро и юанем, однако валюты слабели, в то время как курс доллара за год увеличился на 6,5%. При сохранении структуры запасов к марту 2019 г. они увеличились бы на 8,5%.

Дедолларизация привела к тому, что Россия стала крупнейшим владельцем резервов в юанях — около 70% от общего числа в мире.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, о подготовке российским правительством плана по отказу от доллара стало известно в 2018 году. Конечная цель — перевести расчеты с крупнейшими торговыми партнерами РФ — Китаем и ЕС — в юани и евро, а со странами ЕАЭС — в рубли.