Депутат Горелкин опять: в Госдуме рассмотрят доработанный вариант закона о значимых ресурсах

27 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Политика В России Москва
Государственная дума, Госдума, депутаты (2019) | Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Горелкин опять: в Госдуме рассмотрят доработанный вариант закона о значимых ресурсах

Весенняя сессия в Госдуме только-только началась, а депутат Антон Горелкин уже готовится к повторному внесению наделавшего шума закона о значимых ресурсах, который в прошлом году значительно повлиял на котировки акций "Яндекса" и даже, по мнению ряда экспертов, стал причиной изменения структуры корпоративного управления отечественного IT-гиганта.
Читайте также:

Горелкин написал в своем telegram-канале "Душитель интернета", что уже 16 января комитет Госдумы по информационной политике рассмотрит на своем заседании новую версию пакета поправок в законы "О персональных данных" и "Об информации".

Закон о значимых ресурсах.|Фото: t.me/webstrangler

Доработанный документ думский комитет рассмотрит 16 января.

"Вчера наблюдал обеспокоенность некоторых коллег <…> Хотелось, конечно, понагнетать слегка, ведь люблю я по-своему этих вот аллармистов наших. Но не буду. Мои планы не изменились, я хочу доработать законопроект о значимых ресурсах и перевнести. Для этого нужно соблюсти процедуру. Фанатам сериала рад сообщить, что второй сезон состоится в этом году", - пишет Горешкин.

Напомним, согласно законопроекту предлагается определить "значимые информационные ресурсы" и ограничить в капитале их владельцев иностранные доли.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Депутат Горелкин опять: в Госдуме рассмотрят доработанный вариант закона о значимых ресурсах

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: антон горелкин, закон о значимых ресурсах, яндекс, госдума



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров