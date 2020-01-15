Депутат Горелкин опять: в Госдуме рассмотрят доработанный вариант закона о значимых ресурсах

Весенняя сессия в Госдуме только-только началась, а депутат Антон Горелкин уже готовится к повторному внесению наделавшего шума закона о значимых ресурсах, который в прошлом году значительно повлиял на котировки акций "Яндекса" и даже, по мнению ряда экспертов, стал причиной изменения структуры корпоративного управления отечественного IT-гиганта.

Горелкин написал в своем telegram-канале "Душитель интернета", что уже 16 января комитет Госдумы по информационной политике рассмотрит на своем заседании новую версию пакета поправок в законы "О персональных данных" и "Об информации".

Доработанный документ думский комитет рассмотрит 16 января.

"Вчера наблюдал обеспокоенность некоторых коллег <…> Хотелось, конечно, понагнетать слегка, ведь люблю я по-своему этих вот аллармистов наших. Но не буду. Мои планы не изменились, я хочу доработать законопроект о значимых ресурсах и перевнести. Для этого нужно соблюсти процедуру. Фанатам сериала рад сообщить, что второй сезон состоится в этом году", - пишет Горешкин.

Напомним, согласно законопроекту предлагается определить "значимые информационные ресурсы" и ограничить в капитале их владельцев иностранные доли.