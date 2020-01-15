27 Июля 2020
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Политика Челябинская область
кресло чиновник галстук назначение бюрократия власть (2010) | Фото: izvestia.ru

Текслер назначил замминистра сельского хозяйства Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер назначил Евгения Недбайло заместителем министра сельского хозяйства Челябинской области. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

В документе отмечается, что Недбайло назначен на должность с установлением срока испытания продолжительностью три месяца.

В должности замминистра он будет отвечать за все вопросы финансового характера. В его подчинении отдел по аграрной политике, отдел по финансированию целевых программ, отдел по экономическому анализу и прогнозированию, а также отдел информационного обеспечения.

Отметим, что Недбайло уже работал в областном минсельхозе в должности начальника отдела по финансированию целевых программ в 2004-2008 гг. После работы в министерстве он возглавлял одно из подразделений агрофирмы "Ариант".

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Текслер назначил замминистра сельского хозяйства Челябинской области

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Теги: Алексей Текслер, Евгений Недбайло, назначение, замминистра,



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