Текслер назначил замминистра сельского хозяйства Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер назначил Евгения Недбайло заместителем министра сельского хозяйства Челябинской области. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

В документе отмечается, что Недбайло назначен на должность с установлением срока испытания продолжительностью три месяца.

В должности замминистра он будет отвечать за все вопросы финансового характера. В его подчинении отдел по аграрной политике, отдел по финансированию целевых программ, отдел по экономическому анализу и прогнозированию, а также отдел информационного обеспечения.

Отметим, что Недбайло уже работал в областном минсельхозе в должности начальника отдела по финансированию целевых программ в 2004-2008 гг. После работы в министерстве он возглавлял одно из подразделений агрофирмы "Ариант".