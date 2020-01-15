"Единая Россия" проведет праймериз, чтобы выбрать кандидата на место осужденного депутата Прикамья

В Прикамье 26 января региональное отделение "Единой России" проведет праймериз для участия в довыборах в заксобрание Пермского края, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "ЕР".

Предварительное голосование пройдет в трех муниципальных районах: Бардымском, Еловском и Кишертском — избирательном округе №2. Напомним, вакантным место в краевом заксо стало после того, как депутат и бывший исполнительный директор завода им. Дзержинского Егор Заворохин был приговорен к семи годам лишения свободы.

Заворохину инкриминировали два эпизода по статье "Присвоение или растрата группой лиц в особо крупном размере" при заключении договоров на поставку тепла с компанией "Энергоресурс". Арестовали его в июле 2015 г., в сентябре того же года он вышел под залог. На предприятии говорят, что преследование Заворохина повлекло за собой срыв нескольких контрактов на поставку продукции. В 2011-12 гг. преступники похитили у завода более 140 млн руб. Кроме этого, проходивший по делу директор МУП "Автобаза администрации Перми" Денис Овчинников реализовывал имущество мэрии по заниженной цене. Городской бюджет пострадал на 90 млн руб. Третьим фигурантом расследования был сын бизнесмена Максим Овчинников.

Согласно приговору суда, Заворохин и Овчинников-старший получили по семь лет, а Овчинников-младший – четыре года колонии общего режима. Удовлетворены иски завода на сумму в 141,9 млн руб., мэрии – 94,5 млн руб.

Добавим, что в заксобрании вакантны еще два мандата — по округу №13 (из-за смерти депутата Александра Шалаева) и округу №17 (из-за приговора Владимиру Подкорытову).