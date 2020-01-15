В Кургане будут судить мужчину, который с битой напал на пассажирский автобус и "таранил" машину

В Кургане будут судить 25-летнего мужчину, который разбил битой лобовое стекло пассажирского автобуса.

Инцидент произошел рано утром 26 июня прошлого года, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Мужчина в 7.00 ехал по улицам города. В какой-то момент ему не понравилась манера езды водителя пассажирского "пазика". Водитель догнал автобус на остановке "Памятник Красину", вышел из машины с битой и ударил по лобовому стеклу.

После этого он два раза пытался наехать на автобус, повредив бампер пассажирского транспортного средства.

Сейчас ему грозит арест сроком на 3 месяца.