27 Июля 2020
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Происшествия Тюменская область
Маршрутка, столб, столкновение, Профсоюзная, Тюмень (2020) | Фото: vk.com/tmn_noggano

В Тюмени маршрутка врезалась в столб, пострадали семь пассажиров

На тюменской улице Профсоюзная маршрутное такси, ехавшее по маршруту №3, врезалось в столб, есть пострадавшие, передает корреспондент Накануне.RU.

Авария произошла около 9 утра в районе Александровского сада, сообщила Накануне.RU глава отдела пропаганды областного управления ГИБДД Анжела Борисова. Маршрутная "Газель" двигалась по своей полосе, ей создал помеху "Форд фокус". В маршрутке ехали девять пассажиров. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Вызов медикам поступил в 8.46, через шесть минут "скорая помощь" была на месте, сообщила Накануне.RU пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Александра Малыгина. На месте происшествия дежурили три бригады медиков – врачебная и две фельдшерские. После осмотра и оказания помощи в областную клиническую больницу №2 доставлены семь пассажиров маршрутки, все – взрослые.

Маршрутка, столб, столкновение, Профсоюзная, Тюмень(2020)|Фото: vk.com/tmn_noggano

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В Тюмени маршрутка врезалась в столб, пострадали семь пассажиров

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Теги: Профсоюзная, маршрутное такси, Газель, столб



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