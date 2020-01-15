27 Июля 2020
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Политика В России Москва
Мария Захарова (2019) | Фото:instagram.com/mzakharovamid

Мария Захарова открестилась от американского гражданства и рассказала, как рожала

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила о фейковой новости, появившейся накануне в сети, в которой сообщается об американском гражданстве членов ее семьи.

"В сети появился фейк, в котором "сообщается", что у меня и у членов моей семьи может быть гражданство США, а дочка даже там родилась, - пишет Захарова на своей верифицированной странице в Instagram. - Ни у меня, ни у моей семьи, включая мужа, дочь, родителей, родителей родителей, нет и не было зарубежного гражданства. Никогда. Никакого. Видов на жительство тоже не было. На всякий случай сообщаю, что и собственностью за пределами России тоже не владели и не владеем".

Также Мария в подробностях рассказала, где рожала: "Дочка родилась в Москве, в роддоме городской больницы. PS Сразу начались вопросы, что за больница. Больница номер 67. Сейчас на месте того родительного отделения возвели новый перинатальный центр, который должен вот-вот открыться. Но я рожала в старом, доремонтном блоке. Условия были так себе (не то, что сейчас), а вот врачи отличные. Дружу до сих пор!".

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Мария Захарова открестилась от американского гражданства и рассказала, как рожала

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Теги: мария захарова, американское гражданство, роддом



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